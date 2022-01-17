Akbank Kendi Müşterilerine 20.000 TL Hesaplarına Yolluyor! Hesabınız Varsa Hemen Kontrol Edin ve Nakit Alın

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank, yaptığı kampanyalar ile birlikte sürekli olarak, Güncel Haberler, içerisinde yer almaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, bu kampanyalara katılmak istiyorsak, kredi başvurusu yapması gerekiyor. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin kendi banka hesapları Akbank ise 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor.

Akbank, resmi olan internet sitesi üzerinden ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden de yapmış olduğu kampanyanın duyurusu sonrasında 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için belirli şartlar dahilinde kredi alacağını açıkladı.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve banka hesabınız var ise banka, sizlerden, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı vereceğini söylemek isteriz. Ayrıca banka kredi sicili ve diğer bankalardaki ödeme performansınıza bakarak ve Akbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları üzerinden ödeme almak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanması gerekiyor. Akbank internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilirsiniz. Akbank, bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, sizlerden gelir belgesiz ve hızlı bir şekilde kredi kullanacağınız için masrafsız olarak işlem yapacaktır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine gitmeden kredi hemen anında kendini, Akbank hesabına yatıracaktır. Akbank 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde üç ayı, erteleme yapma imkanı sunmaktadır.

Akbank SMS ile Başvuru da Yapılıyor

Akbank üzerinden cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve cevabına cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile öğreneceksiniz. Nakit kredi onayı alan kişiler gelir belgesiz olarak bu kredileri en yakın banka şubesinden kullanabilirler.