Ziraat bankası hesabınız varsa "Aman Dikkat" uyarısı yapıldı: 8 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor...

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda, 8 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden sizler için sağlanacak olan nakit kampanyasına katılabiliyorsunuz. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için genel müdürlük tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 8 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak en düşük faiz oranlarından yararlanmaları kaydıyla kredi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisini aynı gün içinde vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin özellikle bu hafta içerisinde yapacakları başvurularda gelir belgesi olarak kredi 50000 TL'ye kadar alabilecekleri ve bu krediler düzeyin düşük faiz oranlarından yararlanacaklar açıklandı. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi hizmetinden faydalanabiliyorsunuz.

Ziraat BANKASI HESABI OLANLAR DİKKAT

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda nakit ihtiyacınız olması ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bankanın vermiş olduğu düşük limitli kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda bankadan istediğiniz zaman nakit kredi kullanabileceğinizi de söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka hızlı bir şekilde aynı gün içinde SMS ile de ihtiyaç kredisi alıp almayacağını göndermektedir