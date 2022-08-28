Garanti Bankası ve 2 Bankanın yaptığı kampanya olay oldu! 3 Bankadan açıklama ve 40.000 TL ödeme haberi geldi...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladı, resmi olarak internet siteleri üzerinden açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Bireysel olan vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda ve acil ihtiyaç kredisi almak istemeleri durumunda yapacakları bu kredi kampanyalarında 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilerin bireysel kredi politikalarına uygun vatandaş olması ile birlikte düzenli olarak bir geliri olması istenmektedir. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte imkan sağlarken, Yapı Kredi Bankası, SMS ile düşük faizli kredi vereceğini duyurdu.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan tutar kadar krediyi de aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak, kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, mobil uygulamalar üzerinden 40000 TL kredi alabilir ve gelir belgesiz hesaplarına yatırabilir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bu bankadan istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması kullanan vatandaşlar da bankadan düşük faizli kredi kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ile birlikte cep telefonları üzerinden SMS atmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.