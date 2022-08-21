ZİRAAT BANKASI hesabınız varsa 6 gün içinde başvuru yapmanız gerek! Bankadan uyarı geldi

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar için bankanın Genel müdürlüğü tarafından bir duyuru Haberi geldi. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda banka üzerinden 6 gün içinde yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında gelir belgesiz ve düşük faizli kredi alacağınızın haberi duyuruldu. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda bankadan ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu krediler ile birlikte 36 ay vadeli kredilere gelir belgesiz olarak alabileceğinizin Haberi geldi.

Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kullanacakları bu krediler için 6 gün içinde başvuru yapması isteniyor. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar aynı gün içinde başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecekler ve kullanmış oldukları bu krediler ile birlikte aynı gün içinde krediyi kendi hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde hesaplarını aynı dakikada Kredi hesabı olarak ödemeler yapılmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde en az 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması banka tarafından istenirken emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden almaları durumunda ihtiyaç kredisi alabileceği Haberi geldi.

Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına 6 gün içinde başvuru yapmak istiyorsanız hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan Kredi tutarını hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan Kredi hemen aynı gün içinde de Ziraat Bankası hesaplarına yatırılarak kullandırılır.