Renault Otomotiv Alacaklara Duyuru, Sıfır Faizli Kredi ile Sıfır Araba Satışları Başladı

Firmadan otomobil alacaklara duyuru. Renault Megane Clio Tailant kampanyası faiz kredi imkânı ile vatandaşa sunuluyor. Kredi başvurusu ile ilgili bilgiler…

İlgili firmadan duyuyu geldi. Faizsiz kredili sıfır otomobil satışlarını başlattı. Sıfır otomotiv alacak olan vatandaşlara yönelik faizsiz kredi fırsatları sunuyor. Faizsiz kredi kampanyasında 12 ay vadeli olarak seçenekler mevcut.

Renault marka araba almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber verdi. Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarında yaşanan yükselişler vatandaşları sıfır araç alımlarına yöneltti. Renault marka sıfır araç almak isteyen vatandaşlara, sıfır faizli kampanya sunuluyor. 2021 model araç alımları için Clio, Megane ve Taliant marka araçlarda krediler kullanılabilecek. Yapılacak olan kredi desteği ile hayalinde bulunan sıfır aracı sıfır faizli kredi ile alabilirsiniz. 60 bin liraya kadar destek veriliyor.

Renault Clio, Megane ve Taliant marka araç alımlarında, sıfır faizli ve 12 ay vadeli işlem için 60 bin lira tutarında kredi kullanabileceksiniz. Renault Clio için verilecek olan 60 bin lira tutarlı kredi ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor. Sıfır araç alımları için verilen bu kredi, sıfır araç almak isteyenler için oldukça avantajlı bir uygulama. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar en yakın Renault mağazalarına başvuru yaparak, araçlarını beğenebilir. Beğendiği araç için kredi başvurusu yapabilir.

Renault Kredi Kampanyası ile Sıfır Araç Alımı

Renault marka araç almak isteyen vatandaşların, Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg satın almaları durumunda belirlenmiş olan fiyat üzerinden alım yapabilecekler. Bunun için 60 bin lira tutarında sıfır faizli ve 12 ay vadeli seçenek sunuluyor. Belli bir miktarı peşinat olarak alınan sıfır faizli kredide aylık ödemeler 6 bin liraya yakın olabilir.

Başka kampanyalara da göz atmak isterseniz, internet sitesinden araçların fiyatlarına bakarak karar verebilirsiniz. Renault ayrıca anlaşmalı olduğu finans kuruluşları ile kredi vermektedir. Verilecek olan kredilerde 36 ay vadeden başlayıp 48 ay vadeye kadar çıkabiliyor. Geri ödemelerde ise 3 ay erteleme fırsatı bulunuyor.