Ziraat Bankası hesabı olanlara zil takıp oynatan uyarı! 6 gün içinde 60.000 TL ödeme yatıyor

6 gün içinde 60.000 TL ödeme yatıyor. Ziraat Bankası hesabı olanlara zil takıp oynatan uyarı! Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Açıklama kredi kartı veya banka kartı olan müşterilerini ilgilendirmekte! Yapmış olduğu kampanyanın süresini kısaltarak 6 gün içerisinde müşterilerinin kredi işlemlerini tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

Ziraat Bankası 6 gün içerisinde müşterilerinin yapmak istediği işlemleri gerçekleştirmesi için uyarılarda bulundu. İşlemlerin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası müşterisi olmak, 18 yaşını doldurmak, banka ve kredi kartı hesabına sahip olmak aranılan şartlar arasında. Şartları taşıyan müşteriler çevrimiçi olarak veya bankaya giderek başvuruda bulunabilecek!

Sadece Ziraat Bankası hesabı olanlar!

Ziraat bankası geçmişten günümüze kadar faaliyetini sürdürmekte. Geniş müşteri ağına sahip olan banka geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir duyuru yayınladı. Yeni kredi ödemesi sistemine göre 6 gün içerisinde başvuru yapan müşterilerine 60.000 TL ‘ye kadar kredi desteği vereceğini bildirdi. Ayrıca faiz oranının diğer banklara oranla daha düşük olacağını açıkladı.

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu avantajlı krediyi almak için bankanın müşterisi olmanız şarttır. Bu konuda öncelikle yapacağınız kredi başvurusunda alacağınız kredinin geri ödeme seçeneklerini de incelemeniz uygun olacaktır. Bu kredinin geri ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması ve yeni sıkıntıların ortaya çıkmaması için geri ödeme seçeneklerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

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