TC Kimlik Numarasına 30.000 TL Ödeme Yattı, Son Dakika Banka Açıkladı, Bu Bankada Hesabı Olanlar Hemen Alıyorlar!

Tc kimlik numaranız üzerinden 30000 TL nakit kredi ödemesi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda, sizleri hızlı birşekilde ödeme verilecek bir haber yayınlandı.

Akbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara 30000 TL nakit kredi, cep telefonları üzerinden mesaj atılarak da hemen aynı gün içinde sunuluyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada bireysel müşterilerin kredi notu uygun olması durumunda kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 36 ay vadeli düşük faizli kredi alabiliyor.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu banka müşterisi olan vatandaşlar için 5 dakikada sonuç alabilecekleri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapılabilir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda 30000 TL krediyi sizlere, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kendi hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank hesabı olan vatandaşlar, aynı zamanda nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Akbank'ın SMS servisini kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesini kullanarak buradan da kredi başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.