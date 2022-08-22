Ziraat Bankası hesabı olanlara 7 gün süre verildi

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bu Banka hesabı olan kişilere gelir belgesiz olarak krediyi imkanı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri kredi kampanyası duyuruldu. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek alabilecekleri bu Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişiler 7 gün içinde başvuru yapmaları durumunda düşük faizlerle kredi alabileceklerdir.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada Ziraat Bankası 50.000 TL 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak bu kredileri ödemesini geri yaptırmak istiyor. Ziraat Bankası üzerinde Banka hesabı olan vatandaşların başvurularını aynı gün içinde yaparak yine aynı gün içinde ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için başvuru yapmaları istenmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmanızı ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç verilecek onaylanan bu Kredi ile birlikte aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler alabileceksiniz. Ziraat Bankası internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi yapabilecek onaylanan kredinizi kısa mesaj ile öğrenecek ve kredi tutarını kullanabilmeniz için banka şubelerine giderek işlem yapabileceksiniz.