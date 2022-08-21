Garanti Bankası Bu Akşam Fena Bir Kredi Kampanyası Başlattı! 20.000 TL Üzerinde 200.000 TL'ye Kadar Belgesiz Veriyor...

Garanti Bankası yapmış olduğu kredi kampanyalarıyla birlikte gündemden düşmüyor. Garanti Bankası üzerinden yapılan kredi kampanyası başvurularında, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 20000 TL üzerinde gelir belgesiz olarak kredi verileceği ve üst limit olarak 200000 TL kredi onayı alacağı açıklandı. Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni kredi kampanyası başvurusunda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilerek, bankadan hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır.

31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasında özellikle banka müşterisi olan ve emekli olan kişilere daha düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanacaktır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere bankalar hızlı bir şekilde işlem sonucunu anında verirken, kredi ödemesi alacak olan kişilerin özellikle mobil uygulamaları olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden hemen ödemelerini alabileceği haberi de geldi.

GARANTİ BBVA BANKASI ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU

Garanti Bankası üzerinden kredi onayı alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız, banka kredi puanınızın 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşlara özellikle kredi almak istemeleri durumunda nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda son işyerlerinde 3 ay sigortası yatıyorsa kredi onayı vermektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır.