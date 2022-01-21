Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Dikkat, Bankadan Önemli Açıklama Geldi

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit destek ihtiyacı olan ve bu bankada hesabı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Son dakika haberiyle birlikte vatandaşlar artık Ziraat Bankası hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabilecek.

Banka yapmış olduğu açıklamada, kendi bankasında hesabı olan veya kendi bankasında, emekli maaşı veya çalışma maaş alan kişilere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, internet kredisi vereceğini açıkladı.

Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden internet kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyasına başvuru yapmak için Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, banka üzerinden internet bankacılığı veya internet sitesi aracılığı ile şubelere gitmeden istedikleri zaman 50000 TL'ye kadar nakit başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası 50.000 TL

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredilere hızlı bir şekilde alabilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa banka TL hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubesine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilecek. internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu sunacak ve onaylanan tutarı yine banka şubelerine gitmeden hesabınıza aktaracaksınız. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar kredilerini daha masrafsız ve gelir belgesiz olarak kullanacakları için düşük faiz oranları ile de alabilecektir.

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ihtiyaç kredisi kampanyası sadece kendi bankası hesabı olan vatandaşlar için yapıldığı için bu kişilere özel olarak faiz oranlarından yararlandırılmaktadır. Banka hesabı olan ve internet bankacılığı kullanmayan kişiler ise en yakın banka şubesine giderek, sadece kimliklerini verip gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli olan sigortalı çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar, bireysel ihtiyaç kredisi olarak bu kampanyaya katılarak, acil ihtiyaçlarını giderebilirler.