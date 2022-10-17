Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 11 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, 11 gün içerisinde kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesabı olması ve 11 gün içerisinde yapmış oldukları tüketici kredisi başvurularında, banka şartlarına uygun olan kişilere aynı gün içinde kredi işlemleri yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi Kullanabilmeniz için internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankasının kendi mobil uygulamasına girerek buradan 7 24, istediğiniz zaman başvuru yapabilir ve bankanın, sizler için ayrıcalıklı kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin nakit ihtiyacı olması durumunda, 11 gün içerisinde başvuru yapması isteniyor, onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırmaları isteniyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmekte ve onaylanan kredilerde hesaplarına hemen aynı gün içinde yatırılmaktadır.

Yapılan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterisi olması ve banka müşterisi olup, 50000 TL'ye kadar kredi kullanması durumunda belirtilen kampanyalara katılarak nakit kredi alabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara, onbir gün süre içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte özel kredi kampanyasından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.