14 milyon emekli için bugün duyuruldu! Cumhurbaşkanı'da destekleyecek ve Nakit ödemeler hesaplara yatacak!

14 milyon emekli için yapılan yeni duyuruda, kamu bankaları olan Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank, yapmış oldukları kredi kampanyasında, emekli maaş alan vatandaşların nakit ödemeler vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan emeklilerin emekli maaşı eğer kamu bankaları üzerinde ise destek kredilerinden düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli olarak yararlanabileceği haberi de verildi. Son zamanlarda yaşanan nakit sıkıntılardan en çok etkilenen kesim olan emekli kesim, nakit ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları üzerinden alacakları, ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte kredilerin hızlı birşekilde hesaplarına yatırabileceklerdir.

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, 50000 TL'ye kadar ödenecek gelir belgesiz olarak verilen Emekli Kredisi kampanyasına katılabiliyor ve ilk kredi taksit ödemesi ne isterlerse kırkbeş gün isterlerse 90 gün ertelemeli olarak yatırabiliyor. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde hizmet ödemesi alabilecek onaylanan bu krepler de hesaplarınızı yatırarak, yine aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank, hesabı olan tüm vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de haftasonu olsa bile emekli kredisi kullanabileceğini bilmesi gerekiyor. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabileceğiniz gibi, ayrıca güncel kredi faiz oranlarını öğrenip, diğer emekli kampanyalarına da göz atabilirsiniz.