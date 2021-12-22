Ziraat Bankası Hesabı Olan Emekli ve Çalışanlara 15.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Bankadan Açıklama Önemli!

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara son dakika, kredi vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası, yaptığı son kampanyada, on beş bin TL'ye kadar ağacın ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi alabilecek. Ziraat Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile bu krediyi hemen kullanabilecek.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyurusu ile birlikte kredi almak isteyen emekli ve çalışan kişilerin bu bankadan maaş almaları durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden ilk taksit ödemesinde 90 gün veya 45 gün kadar erteleme yapma imkanı sunuyor.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan nasıl başvuru yapacağınız hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ziraat Bankası, onbeş bin TL için başvuru detaylarını açıkladı.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanacaktır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden banka şubesine giderken, 15000 TL için sadece kimliğinizle on beş bin TL ve üzerindeki krediler için ise kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden, on beş bin TL, hemen ödeme alabiliyor. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka müşterisi olan kişiler, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına internet şifresi ile giriş yaparak, 15000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir. özellikle mobil uygulama üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası üzerinden yaptıkları bu kampanya sonucu sayesinde ihtiyaç kredilerini 5 dakika içerisinde kullanılabilirler.