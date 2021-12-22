Bursa'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası Verildi

Bursa'da meydana gelen dehşet verici olayda 44 yaşındaki Osman Cenk Karataş boşanma aşamasında olduğu eşi 42 yaşındaki Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Karataş'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı ve konu gündemin üst sıralarında yer aldı.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında yaşanan korkunç olay Nilüfer ilçesine bağlı olan Ertuğrul Mahallesi 112. sokakta meydana gelmişti. Boşanma aşamasında olan 23 senelik evli çift Serpil Karataş ile Osman Cenk Karataş arasında tartışma çıkmış ve çıkan tartışma sırasında Osman Cenk Karataş mutfaktan bıçak alarak eşine art arda saplamaya başlamıştı.

23 senelik eşini art arda bıçaklaması üzerine bıçağın yamulması sebebiyle mutfağa gidip farklı bir bıçak alan Osman Cenk Karataş bir süre daha eşi hayatını kaybedene kadar bıçaklamaya devam etti. Serpil Karataş ise olay yerinde hayatını kaybederken Karataş ise 16 ACA 914 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Daha sonra Kütahya Eskişehir yolu üzerinde bulunan Sera Köprülü Kavşağı’nda yakalanan Karataş ifadesinde ise eşini öldürdükten sonra evde bulunan paraları ve altınlara alarak Uşak'ta oturan babasının yanına gitmek için yola çıktığını belirtirken bıçağı da evde bıraktığını söyledi.

Karataş emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra konu hakkında görülen duruşmalarda ise kontroller İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu tarafından gerçekleştirildi ve Osman Cenk Karataş'ın akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespiti yapıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında eşe karşı canavarca hisle öldürmek suçundan Osman Cenk Karataş hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı ve yargılamaya devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Duruşmaya ise Serpil Karataş'ın annesi Nesibe Şentürk, babası Hulki Şentürk, yakınları, kadın derneklerinin temsilcileri ve taraf avukatları katılım gösterdi.