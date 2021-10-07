Ziraat Bankası Haberi Duyurusu: Banka En Az 2500 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

Ziraat bankası son dakika kredi haberi duyurusu yapıldı. Banka üzerinden 2500 TL'ye kadar alacağınız ödemelerde, online olarak işlem yapabilecek ve anında kredi desteğinden faydalanabileceksiniz. Bankadan yapılan açıklama sonrasında, uygun faizle verilecek ve acil destek için kullanacağınız 2500 TL kredi için bazı şartlar da aranıyor.

Ziraat bankası müşterisi olan kişiler, bireysel hesapları üzerinden alacakları ziraat bankası internet bankacılığı şifresi ile birlikte, anında hesap üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 2500 TL olarak en düşük limitli kredi veren bu banka yüksek limitlerde de kredi notu yüksek olan kişilere kredi imkanı tanıyacağını duyurdu. 2500 TL'ye kadar uygun faizlerle kredi almak isteyenler ayrıca banka şubelerine de gidebilir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler, mobil uygulama başvurusu sonrasında hemen ne kadar onay alacaklarını mobil uygulamadan görebilir, onaylanan krediyi de hesaba aktarabilirler.

Ziraat Bankası En Az 2500 TL Ödeme Yapılacak

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi sicili uygunsa banka hemen değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmeye göre sizlere hemen kredi sonucunu söyleyecektir.

İnternet bankacılığı üzerinden verilen bu kredilerde banka 36 ay vadeye kadar olan kredileri hemen hesaplarınıza atabilecektir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli verilen kredilerin ödemelerinde ise isteyen kişiler 3 ay da bir ödeme tablosu da oluşturabileceklerdir.

Ziraat Bankası internet üzerinden başvuru aldığında en eaz 2500 TL onay verecektir. Banka kredi notu iyi olan ve bankalarda borcu olmayan kişilere yüksek limitli krediler onaylamaktadır.