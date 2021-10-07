Son Dakika: Emeklilere Ekim Ayı İçin Avans Müjdesi Verildi, Hesaplara Yatacak

Emeklilere Avans Müjdesi: Milyonlarca kişinin hayali olan emeklilik için prim, yaş ve yıl gibi koşulları sağlamak gerekir. Bu koşulları sağlayan kişiler emeklilik başvurusu yaptıktan sonra ortalama on güç içinde emekli olmakta ve izleyen ay emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır.

Fakat bazı hallerde aylık bağlanma işlemi uzun sürebilir ve bu kişiler için avans olanağı doğar. Alınabilecek avans miktarı 8477 TL’ye kadar çıkmaktadır.

2002 yılında yapılan düzenleme öncesinde emekli olmak için yaklaşık 11 belge ve 120 gün bekleme süresi gerekirken artık bir dilekçe ile emekli olmak mümkündür. Yoğunluk sebebiyle yaşanan maaş aksamalarında ise emeklilere avans imkanı sunulur.

Emeklilere Avans Koşulları Nelerdir?

SGK’ya yazılı başvuru yapmış olmak ve emekli maaşının 90 gün içinde bağlanamamış olması emeklilere avans şartları arasında yer alır. Başvuru kabul edildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında o yıl için geçerli olan net asgari ücretin üç katına kadar avans ödemesi yapılır.

2021 yılı için bakıldığında yapılacak ödemelerde üst sınır 8477 TL olarak belirlenmiştir. Avansın bağlanacağı aylıkların ve gelirin birikmiş tutarından fazla olan kısmı yüzde 25 oranında kesilerek mahsup edilir. Son haberlere göre avans uygulamasının diğer emekli adaylarına da uygulanabileceği yönde söylentiler vardır. Bu durum henüz netlik kazanmamıştır.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Emekli maaşı düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı için en düşük maaş yapılan zamlarla birlikte esnaf için 2044 TL, 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar için ise 2419 TL olarak belirlenmiştir. Net maaşlara ek ödemeler de dahil edilmekte ve bu sayede alınan maaş oranı artmaktadır.

Örneğin alınan net maaş 2000 TL ise ek ödeme ile 2080 TL olacaktır. Buna bir de yapılan maaş zamları eklendiğinde tutar daha da artacaktır. Zam miktarları her yıl için farklılık göstermektedir. Düzenlemelere göre memur emeklilerine yüzde 7,3, Bağkur ve SSK emeklilerine ise yüzde 8,36 zam oranları belirlenmiştir.