Ziraat Bankası Faizsiz 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapacağını Son Dakika Açıkladı

Ziraat Bankası son dakika yaptığı duyuru ile birlikte vatandaşlara bireysel olarak 10000 TL faizsiz nakit ödemesi yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bu kampanyaya katılarak, hemen işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

Özellikle son zamanlarda yükselen faiz oranları ile birlikte vatandaşlar, faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak için kamu bankalarını tercih etmektedir. Ziraat Bankası, ülkemizde ençok tercih edilen kamu bankası olmasından dolayı vatandaşlara hem faizli hemde faizsiz olarak nakit kredi vermektedir.

Ziraat Bankası faizsiz nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, banka olarak Ziraat Bankası şubelerinden değil, Ziraat Bankası, Katılım Bankası şubesi üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Ziraat Bankası, Katılım Bankası, vatandaşlara Faizsiz olarak nakit imkanı sunarken, kredi alacak olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, sadece kar payı ödemeli, İslami şartlara uygun kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası, Katılım Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, faizsiz, emekli kredisi olarak 100000 TL, kullanabilir.

Yüksek limitli nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası şubesi üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa o banka şubesinden, ayrıca diğer bankadaki olan borçları için de kredi kullanımını gerçekleştirebilecektir.

50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, yeni yasa gelirliye 50000 TL ve üzerindeki kredilerde en fazla 24 ay vadeye kadar işlem yaparak, kredi kullanabilir. 50000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan emekli kişilerin emekli maaşım Ziraat Katılım Bankası şubesi üzerinden alınıyor olması şarttır.

Ziraat Bankası, ayrıca sigortalı olarak çalışan vatandaşlar içinde faizsiz nakit kredi kampanyası yapmaya devam ediyor. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, maaşlarının 20 katına kadar Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden faizsiz olarak kredi kullanabilir.

Kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu, diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatan, borç kapatma kredisi başvurusu tamamen İslami şartlara uygun olarak verilmektedir. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.