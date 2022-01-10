TC Kimlik Numarası ile 10.000 TL Ödeme Hesaplara Yatmaya Başladı

Son zamanlarda acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi olarak bankaların belirli şartlarına uygun olması durumunda gelir belgesiz kredi kampanyalarına göz atmaktadırlar. On bin TL'ye kadar TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi onayı alıp alamayacağınızı öğreneceğiniz yeni kampanya, Finansbank tarafından duyuruldu.

Tc Kimlik numaranız ile birlikte başvuru yapabilir ve Finansbank üzerinden acil nakit kredi kampanyasına katılarak, en düşük limitleri 10000 TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Bankanın kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak TC kimlik numaranız üzerinden on bin TL alıp alamadığınızı hemen öğrenebilirsiniz. Bunun için SMS atabilir, bankanın internet sitesine gelebilir veya banka şubelerine gitmeden, müşteri hizmetleri numarasını arayarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına SMS olarak gönderebilir ve bankadan kredi başvurusu yapabilir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, yapmış oldukları bu kredi başvurusu ile birlikte kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda en düşük limitli 10000 TL'ye kadar kredi onay alabilirler.

Ama acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak için en düşük limitli kredi limiti olan on bin TL kullanabiliyor. Alacağınız ihtiyaç kredisinde kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparken, ayrıca toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, SMS haricinde internet sitesi üzerinden de yapılıyor. 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız ve ayrıca, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya bankanın gişe personeli üzerinden başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.