Ziraat Bankası Emekliye Yardım Parası Verecek, 5000 TL Ödeme Yapacak, Destek Olacak

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara yeni bir kampanya duyurusu Kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Ziraat Bankası emekli olan kişilere yardım amaçlı 5000 TL'ye kadar nakit avans vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara yardım parası başvurusu yapmak isteyen kişiler 5000 TL ödeme almak istiyorlarsa bu bankadan işlem yaparak mobil uygulamayı kullanabilir veya banka şubelerinden hemen başvuru yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşterilere verilecek olan bu destek parası da 5000 TL ödeme aldığınız zaman emekli maaşı hesabınıza artı para olarak bu limit yatacaktır.

Ziraat Bankası emekli vatandaşlara yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilere belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 5000 TL üzerinde de kredi onayı verecektir. Ziraat Bankası 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi ve nakit avans kullanmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman banka şubelerine gitmeden 7gün 24saat mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere ödeme nasıl yapıyor?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler emekli kredi kampanyaları ve emekli promosyon kampanyalarına başvuru yaparak hemen onay alabiliyor. Ziraat Bankası 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli larak bu kredileri kullanırken eğer emekli iseniz ve kredi kullanmak istemiyorsanız da 5000 TL'ye kadar nakit avans alarak bu limiti istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 5000 TL'ye kadar Ziraat Bankası tarafından verilecek olan nakit avans limitlerinde başvuru yaptıktan sonra onay alacak olan müşteriler en fazla 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti uygulayarak bu parayı geri ödeme yapabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz 5000 TL nakit avans limiti sizin emekli maaşınızı artı para olarak yatacağı için istediğiniz zaman bu parayı internet bankacılığı üzerinden kullanabilir veya ATM üzerinden nakit olarak çekebilirsiniz. Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlar 5000 TL ve üzerinde de kredi kullanabileceklerdir. Ziraat bankası'na ilk defa emekli maaşı taşıyorsanız ve maaşını da 2.500 TL üzerinde ise 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilirsiniz.