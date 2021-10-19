Garanti BBVA Bankası 10.000 TL ödeme yapacağını duyurdu, Başvuru imkanı başladı

Garanti Bankası üzerinden yeni bir haber var. Garanti BBVA üzerinden 10 bin TL onay alabileceksiniz. 10 bin TL'ye Kadar acil para isteyenler, bu banka üzerinden 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek. Garanti Bankası yaptığı kredi duyurusu ile özellikle daha önce onay alamayan kişilere kredi vereceğini duyurdu. Banka üzerinden işlem yapmak isteyenler, TC kimlik numarası üzerinden başvuru yaptıktan sonra banka kredi notu (KKB) sorgulaması yapılacak ve bu sorgulama ile birlikte hemen onay verilecektir. KKB notu uygun olan kişiler 10 bin TL kullanabilir.

Garanti Bankası Kendi internet siteleri üzerinden yaptığı bu duyuru sonrasında başvuru ekranlarını açtı ve kredi alacak kişilere 10.000 TL vermeye başladı.

Garanti BBVA 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılacak?

10.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyenler, bu bankadan hızlı ve çok kolay yöntemler ile başvuru yapabileceklerdir. 10.000 TL ve üzerinde de bu banka kredi imkanı sağlayacak. 10.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak kredi kullanacak ve bu krediyi aldığınızda ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli yapacaksınız.

Garanti BBVA sigortalı olarak çalışan kişilerden en az 90 günlük bir sigortanızın olmasını isteyecektir. Garanti BBVA uygun faiz oranları ile kredileri bu şartlarda veriyor.

Kredi başvuru yapmak isteyenler banka şubelerine gidebilirler. Banka şubesine giderek kredi almak istiyorsanız sadece kimliğinizle kredi için başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacaktır.

Emekliler kredi alacak mı?

Emekliler kredi almak istiyorsa, emekli maaşını bu bankaya taşıyarak hızlı ve anında emekli kredisi alabilecekler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, uygun faizlerle kredi kullanabilecektir. 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek olan emekliler 200 bin TL onay alırsanız, diğer bankadaki borçları da kapatacaksınız.