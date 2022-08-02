Ziraat bankası emekliye duyurdu! Emekli maaşı alan kişilere banka 43000 TL ödeme vereceğini açıkladı...

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 43000 TL gelir belgesiz kredi onay vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duruyu da başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekli vatandaşlar için 43000 TL'ye kadar kredi kullanabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de 43000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza, Ziraat Bankası, mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden yaptırabileceksiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler içinde bazı kredi şartlarını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa öncelikli olarak Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alması istenmektedir. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek kefilsiz ve gelir belgesiz olarak 43000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

43000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve bu bankadan ödeme tablosunu uzun vadelerde oluşturabileceksiniz. Ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olması durumunda kredi ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.

Belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir ve bankadan almış oldukları bireysel İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak daha hızlı bir şekilde sonuç alabilirler.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, sizlere ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi imkanı sunmaktadır. Banka hesabınız üzerinden alacağınız şifre ile birlikte internet şubesine veya mobil uygulama olan ziraat mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.