Akbank duyurdu! Banka hesabınız olması durumunda 30000 TL için sorunsuz ve kefilsiz onay alınacak

Akbank üzerinden başlatılan kampanyada banka hesabı olan vatandaşlara kefilsiz ve masrafsız olarak 30000 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada 30000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek ve banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde ödemelerini alabileceklerdir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak bu krediler düşük faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.

KREDİ BAŞVURU

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ilk önce banka kredi puanı sorgulaması gerekiyor. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu şekilde bankalardan kredi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olarak kredi imkanı sunacak olan Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de başvuru almaktadır.

Ayrıca banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden atacağınız SMS ile birlikte de bankanın kredi kampanyasına katılmanız mümkün olmaktadır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde krediyi hesaplarına yatırabilecek ve onaylanan bu tutar kadar kredileri de hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak, kendi Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabileceklerdir.

Akbank Direkt uygulaması kullanacak olan vatandaşlar ise internet bankacılığı şifresini aldıktan sonra başvurularını bu uygulama üzerinden yapabilmektedirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilerine hemen sizlere mobil uygulama üzerinden verilecektir. Mobil uygulama üzerinden yapılan kredi başvurusunda ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi tüm bankacılık işlemlerinizi de buradan kolay birşekilde yapabilirsiniz.