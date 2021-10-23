Ziraat Bankası emekliye 5000 TL avans limiti veriyor, destek amaçlı ödenecek...

Ziraat Bankası emekli olan müşterilere sürekli güncel kampanyaları yapan kamu bankalarından birisidir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler ihtiyaç kredisi kredi kartı gibi başvurularını kolay bir şekilde yapabildikleri gibi ayrıca nakit avans limitleri ne de hızlı bir şekilde başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Bu bankadan maaş almaları durumunda yüksek limitli kredi kullanabilir ve bu kredinin yanında da dilerlerse 5000 TL'ye kadar avans limiti alabilirler. Kredi almak istemeyen kişiler de 5000 TL'ye kadar nakit avans limit line başvuru yaparak istedikleri zaman kullanabilecekleri artı parayı kendi hesaplarına aktarabilirler.

Ziraat Bankası 5000 TL avans limiti başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti ne başvuru yapmak isteyen kişiler banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden veya müşteri hizmetlerini aramadan da başvuru yapabilecekler. Ziraat Bankası 5000 TL'ye kadar vermiş olduğu nakit avans limiti de 1 dakika içerisinde sizlere sonucunu verecek ve onaylanan tutarı da kendi emekli maaşı almış olduğunuz hesabı artı para olarak yatıracaktır.

5000 TL'ye kadar kullanacağınız artı para limiti eğer onay verirse bu parayı kullandıktan sonra ödeme yapacaksınız. En fazla 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti olarak ödenecek olan bu paralar da 5000 TL onay almamız ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecektir.

Ziraat Bankası emekli olan müşterilere ATM üzerinden kredi

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlarına ayrıca acil kullanabilecekleri ATM üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. 20.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde emekli maaşınızı bu bankadan almanız durumunda Kredi notunuz düşük olsa bile onay verilecektir.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara vermiş olduğu bu Kredi kampanyasında 20.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemelerinde krediler de 90 güne kadar erteleme imkanı da sunuyor. Size en yakın Ziraat Bankası ATM sine giderek buradan Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan limiti de hemen bankamatik kartınıza aktarabilirsiniz.