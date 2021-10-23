SGK-SSK ile Bağkur Emeklileri Müjde! 3 Maaş Avans Alabilirsiniz! Emekli olabilme hayallerini uzun bir zamandır kuran vatandaşların mevcut alacakları maaşları şuanda 8.477 TL tutarına ulaşabiliyor. Avans almak isteyen emekliler SGK’ya yazılı bir şekilde başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Emekli olma şartı olarak bilindiği üzere yıl, yaş ve prim gibi hususların hepsinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların hepsini sağlamış olan vatandaşlar emekli başvurularını yapmasının ardından ortalama 10 gün gibi bir süre zarfında emekli olabilmektedir. Fakat aylık bağlama işlemi uzamış olan vatandaşlar için avans imkanı doğacak. Aynı zamanda bu tutarı 8.477 TL’ye kadar alabilme şansına sahip olacaktır. Avans almak isteyenler ise SGK’ya yazılı bir şekilde başvuruda bulunması gerekmektedir.

Emekli Avansı Nasıl Alınır?

Yaş, Prim ve yıl şartlarını sağlamış olan vatandaşlar emekli başvurularını yerine getiriyor. Bu başvurulara sonuç ise 10 gün gibi bir sürede verilmektedir. Emekli aylıklarına kavuşarak mevcut ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor. 2002 yılı öncesinde 11 farklı belge hazırlanarak emekli başvurusunda bulunulurken ve 120 gün gibi bir süre beklenmesi gerekirken, şimdi tek bir dilekçe ile başvurulması yeterli gelmektedir. 10 gün içerisinde sonuçlar başvuru yapan vatandaşa bildiriliyor. Emekli aylıklarının bağlanması konusunda işlemler uzun sürmesi halinde ise avans alma imkanı doğmaktadır.

Emekli Avans Şartları Nedir?

Emekli başvurusunda bulunan vatandaşların avans ödemesi yapılabilmesi adına öncelikle aylıklarının 90 gün süre içerisinde bağlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte SGK’ya yazılı bir şekilde başvurularını yapmalıdır. Avans uygulamasında hesaplama ise SGK’dan alınan asgari net ücret tutarının 3 katına kadar çıkılabiliyor. Bu yıl içerisinde avans miktarı 8.477 TL tutarına tekabül etmektedir. Avans alacak olan emeklilerin aylıklarından ise maaş hesaplarına yatırılmaya başlanması sonrasında ¼ şeklinde kesinti yapılarak tahsil ediliyor.

3 Maaşlık Nakit

Emekli aylığının bağlanması için bekleyişte olanlara sunulmuş olan avans miktarından mevcut emekliler içinde sağlanması bekleniyor. Ayrıca bu tutar yine 3 maaş kadar olması beklenmektedir. Söz konusu talepler hayata geçirilmesi halinde nakit ihtiyacını faizsiz bir şekilde karşılama imkanına sahip olunarak küçük taksitler halinde ödeme gerçekleştirebilecektir.