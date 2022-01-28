Ziraat Bankası Emeklilere T.C. Kimlikleri Üzerinden 10.000 ile 100.000 TL Arasında Ödemenin Yapılacağını Açıkladı!

Ziraat Bankası’ndan emekli vatandaşlara özel olarak yapmış olduğu yeni kampanyada TC kimlik numarası üzerinden 10 Bin TL ile 100 Bin TL arasında ödeme vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından emeklilere özel yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Yapılan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 10.000 TL'ye kadar olan krediyi kullanmak istiyorlar ise kredi başvurularını mobil uygulama üzerinden de yapabileceklerdir. Düşük faiz oranı ile alınabilecek emekli kredilerinden faydalanmak isteyen kişiler, kredinin ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme kullanarak, toplamda 36 ay vadeli seçeneklerle kredileri değerlendirebileceklerdir. Bu krediye katılım göstermek isteyenlerin başvuru sonuçları da 5 dakika gibi kısa bir süre içinde başvuru sahibine bildirilecektir.

Ziraat Bankası’nın sunduğu emekli kredisinden faydalanmak ve de 100 Bin TL'ye kadar olan kredi onayını almak istiyorsanız, diğer bankalarda olan kredi kartı ile ihtiyaç kredi borçlarının da kapanması gereklidir. Ziraat Bankası tarafından yapılan kredi kampanyasına başvuru yapan kişilerin, başvuruları sonrasında onay almış olan müşterilerin diğer bankalardaki borçlar hesaplanarak, öncelikli olarak borçlarını kapatabilir ve üzerine de kalan parayı emekli vatandaşın banka hesabına yatırılacaktır.

Ziraat Bankası Emekli Kredi Başvuru Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası tarafından emeklilere özel olarak sunulan emekli kredisi, önemli ve son dakika açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Ziraat Bankası tarafından özel olarak sunulan kredi kampanyasına katılım ise oldukça kolaydır. Bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası’nın en yakın şubesine başvuru yapabilecekleri gibi Ziraat Bankası’nın resmi web internet sitesi üzerinden siteye giriş yaparak bu kanal üzerinden de kredi kampanyasına başvurusu gerçekleştirebileceklerdir. Ziraat Bankası’nın özel kampanyası olan emekli kredi başvurusu yapmayı isteyen kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 36 aylık vadeye varan sürede işlem yapabilecektir.

Ziraat Bankası, ekonomik olarak zor süreçler yaşayan emeklilere özel olarak sunulan bu kampanya, uygun vade seçenekleri ve düşük faiz oranları gözetilerek banka müşterilerine sunulacaktır. Türkiye’nin en çok tercih edilen kamu bankası olarak karşımıza çıkan Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak kredi kampanyası sunmaktadır. Bu kampanya ile emeklilere 10 Bin TL ile 100 Bin TL tutarında kredi kullanma imkanı vardır.