Erdoğan Duyurdu: Emeklilerin Ödemeleri Hemen Bu Akşam Yatacak!

Emekli vatandaşlar için yapılan son girişimlerde müjdeli haberler geldi. Daha önceden başvuru yapıp promosyon ödemesi almak isteyenlere bugünden itibaren paralar yatırılmaya başlanacak.

Emekli olan vatandaşlara özel olarak son dakika müjdesi açıklandı. Emekli vatandaşlar için 500 TL, 625 TL ve de 750 TL promosyon alacak kişiler, tekrar başvuru yaparak promosyon ödemelerini almak istiyor ise 3 sene limitini doldurup yeniden ödeme almaya hak kazanması gereklidir. Aralık ayı için başvuru yapan vatandaşlara Ocak ayı içinde promosyon ödemeleri yapılmaya başlandı.

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ile Halkbank, ülkemizdeki emekli vatandaşların maaşlarını aldığı bankaların ilk sıralarında gelmektedir. Bu kamu bankaları yaptığı duyuru ile beraber emekli promosyon başvurusunu Aralık ayında gerçekleştirmiş olan vatandaşlara yönelik emekli promosyon ödemelerine başlandığını ve hesaplara yatırılmaya başladığı bilgisi duyuruldu.

Bankalar aracılığı ile SGK destekli şekilde verilecek olan emekli promosyonu almak için ise bankadan 3 sene boyunca emekli maaş alacağınıza dair taahhüt vermeniz gereklidir. Emekli maaşın tutarına göre verilecek olan promosyon ödemeleri için ise farklı bir sistem uygulanmaktadır.

Emekli maaşı 500 TL ile 2.500 TL arasında olan kişiler, 500 TL ile 625 TL aralığında ödeme almaktadır. Maaşı 2500 TL ve de üzerinde olan kişiler ise 750 TL'ye kadar olan tutarda banka üzerinden maaş kredisi kullanabilmektedir. Acil nakit ihtiyaçlarında Ziraat Bankası, VakıfBank ile Halkbank, kendi emekli maaş müşterilerine de acil nakit destek kredi imkanlarını sunabilmektedir.

Vakıf Bank, Halk Bankası ve de Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alınıyor ise ve bu sayede kredi kullanımı var ise, bu koşul bir tarafa yeniden kredi kullanmak ve başvuru yapmak mümkündür. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 10 Bin TL'ye kadar olan kredileri, gelir belgesi sunmadan bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve de Halk Bankası üzerinden almaları halinde ise ortalama 750 TL emekli promosyonu ödemesi alabilmektedir. Bu promosyon ödemesini alabilmek için de mobil uygulama üzerinden ilgili kampanya başvuruları kolaylıkla yapılabilmektedir.