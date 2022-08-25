Ziraat Bankası emekli maaşı olan kişilere ayda 3000 TL ödeme yapılacak! Hesabınızda görebilirsiniz

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayda ₺3.000 ödeme almak istiyorlarsa başvuru yapmaları isteniyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek alabileceğiniz bu nakit kampanyalarında 3000 TL ödeme alacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemesi verilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan Ziraat Bankası yapmış olduğu son kampanyada maaş müşterilerine 3.000 TL ödeme vereceğini ve bu parayı artı para olarak sizin hesabınıza yatıracağını açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı hesabı aracılığı ile kredili mevduat hesaba başvurusu yaparak hesabınızı artı 3000 TL alabilir ve bu parayı her ay kullanabilirsiniz. 3000 TL kullanan vatandaşlar ayrıca bu parayı 12 ay vadeye bölerek de geri ödemesini yapabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası hesabınız üzerinden 3000 TL başvuru yapacak olan emeklilere internet bankacılığı uygulamaları ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de banka şubelerine gitmeden kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sağlanıyor.

Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat bankası'na taşıdıysanız bankadan 3000 TL kredi mevduat hesabı başvurusu haricinde 750 TL emekli promosyonu ve 200.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına da katılarak nakit kampanyalarından da bu bankadan faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek 3000 TL kredili mevduat hesabı başvurunuzu yapabilir ve banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hesabınızda artı para olarak hemen bu ödemeyi görebilirsiniz. Emekli maaşı hesabı yüksek olan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde de kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve hatta daha önce bu bankadan artı para kullanan kişiler düzenli ödemeler yapmış olması durumunda limitlerini yükseltebilir.