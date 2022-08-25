Faizsiz Şekilde Kredi mi Almak İstiyorsunuz? İki Banka Bu Konuda Açıklama Yaptı: Bütün İşlemler 0 Faizle Gerçekleşecek!

Bankalardan sıfır faizli kredi çekmek isteyen kişiler için iki farklı bankadan duyuru geldi. Bütün işlemleri sıfır faiz sistemi ile yapacağını açıklayan bu bankalar herkesin yüzünü güldürdü. Son dakika gelişmesine göre ihtiyaç kredisi çekmek isteyen herkes bankalardan tamamen faizsiz şekilde kredi almak için bireysel müşteri olmaları halinde katılım bankalarından bütün işlemleri faizsiz şekilde gerçekleştirebilecek.

Ülkemizde yer alan katılım bankaları en çok da kredi kullanacak olan kişiler için bütün işlemleri faizsiz halde yapacağını duyurmuş oldu. Şartlara uygun şekilde hizmet sunan katılım bankalarından emekli olan ve sigortalı halde çalışan herkes kredi çekebilecek. Bankalardan kredi almak isteyen herkes en çok da ihtiyaç kredisi almak istediklerinde Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan yapacakları her bir işlemde faizsiz bir biçimde işlem yapabilecek.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalar bankaların resmi internet siteleri üzerinden de duyuruldu.

Emekliliğini alan ve sigortalı halde çalışan bireylerle beraber devlet memuru olan kişiler, bireysel olarak sunulacak olan bu kredi çeşitlerinde 50 bin TL’ye değin 36 ay vadeli 100 bin TL’ye kadar da 24 ay vadeli kredi imkanından yararlanabilecek. Faizsiz krediye başvurmak ise çok kolaydır. Bankalara ulaşarak bu krediden yararlanmak istediğinizi dile getirmelisiniz. Her bankanın kendine özgü koşulları olacağı için buna göre ilerlemeniz daha mantıklı olacaktır. Sizlere şu andan itibaren büyük kolaylıklar diliyoruz.