Ziraat Bankası Emekli İçin Özel Bildirge Yayınladı! Emekliye 350.000 TL Ödeme Verilecek, Kefil İstenmeyecek

Emekli olan vatandaşların kampanyaya katılmaları için belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte Kredi alacağı hakkında bilgiler geliyor. Düşük emekli ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankası'na taşıyan kişilere 350 bin TL'ye kadar nakit vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası 350.000 TL emekli kredisi kullanabilmeniz için kefilsiz gelir belgesiz olarak Kredi başvurusunda bulunabilir ve maaşınıza göre ne kadar kredi onayı alacağınızı hemen görebilirsiniz. Ziraat Bankası 3 ay ertelemeli olarak vereceği bu kredilerde 50.000 TL üzerinde kredi onay alan vatandaşlar için 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yaptınız ve düşük limitli olarak kredi onayı alırsanız banka sizden ipotek isteyerek daha yüksekliklerde de kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru aşamaları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler düşük limitli olarak kredi onayı almak istiyorlarsa banka şubesine girebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan başvuru yapabilir. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler için tek adres sadece Ziraat Bankası şubeleri olmaktadır.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşınız Bu bankada ise gelir belgesiz olarak sadece kimliğiniz ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden almış oldukları bu krediler ile birlikte diğer bankadaki olan tüm kredi borçlarını da tek bir yere transfer edebilir ve tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayarak rahat bir nefes alabilir.

Ziraat bankası'na emekli maaşımızı taşırsanız banka sizlere 3 yıllık maaş taşımama sözünüze göre 750 TL'ye kadar emekli promosyonu ve 10.000 TL'ye kadar daha kredili mevduat hesabı açacaktır. Kredili mevduat hesabını yüksek limitli arttırmak isteyen kişilerin banka kredi notu önemlidir. Banka kredi notu düşük olan kişiler bankadan sadece düşük limitlerle ve maaşına göre kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden dilediğiniz zaman emekli kredisi başvurusu yapabilir düşük faiz oranları ile birlikte acil ihtiyacınız için emekli kredisi kullanabilirsiniz. Bankalar bu hafta içerisinde düşük faiz oranları ile kredi kullandıracak.