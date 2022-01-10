Akbank Sadece İki Gün Sürecek Kampanya İçin Kolları Sıvadı, Bankaya Gitmeden Hesaplara Para Gönderiyor

Akbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara sürekli olarak güncel destek kampanyaları yapmaya devam ediyor. Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada kendi bankasını da müşterisi olan kişilere iki gün içerisinde düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı.

Akbank'ın yapmış olduğu kampanyaya katılmak isteyen kişiler Akbank kredi politikalarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde bankadan kredi onayı alabilecek. 36 ay vadeye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak daha düşük faiz oranları ile kredi kullanma imkanı sizlere sunulacak.

Nakit ihtiyacınız varsa şu an oturduğunuz yerden bile başvurunuzu gerçekleştirerek akbank'tan Kredi onay alıp almadığınızı görebilirsiniz.

Sms ile başvuru yapılabilir

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler sms ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kendi cep telefonları numarası üzerinden kredi kullanabiliyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranıza 4425 numarasına göndererek Bu banka üzerinden hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Mesajla başvuru yaptıktan sonra abi banka değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız üzerinden yapacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderecektir. Banka hesabı olan kişiler SMS ile kredi onay alırsa Akbank direkt uygulamasına gerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilir ve onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilir.

Akbank ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişilere 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu söylüyor. Akbank.com sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu formu doldurabilir ve kredi sonucunu öğrenerek acil ihtiyacınız için ne kadar kredi kullanacağınıza görebilirsiniz.

Akbank'tan emekliye müjde

Akbank ayrıca emekli olan vatandaşlar için de kampanya hazırladı. Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı akbank'a taşımak istiyorsanız kredi başvurusu yapabilir 36 ay vadeye kadar hemen Kredi kullanabilirsiniz. Akbank özellikle emekli maaşını kendi Bankasından alan vatandaşlara 2.500 TL'ye kadar emekli promosyonu veriyor. 2.500 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyen kişiler Akbank şubelerine giderek maaş taşıma işlemleri sonrasında promosyon başvurusunda bulunabilir ve ilk maaşı almış olmaları durumunda maaşlarına ek 2.500 TL'ye kadar promosyon alabilir.