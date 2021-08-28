Ziraat Bankası Duyurdu, Bankadan Maaş Alanlara 25 TL Ödemesi Durumunda...

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden başlattığı kampanya ile maaşını Ziraat Bankası'ndan çeken müşterileri Türk Telekom'dan yurt içinde kullanabileceği her yöne 750 DK, 750 SMS, 5 GB internet ve Türk Telekom mobil hatlar ile sınırsız konuşabilecek 12 ay taahüt sözü vererek sadece 25 TL ye sahip olabilecekler.

Sadece maaşını Ziraat Bankası'ndan çeken emekliler için geçerli olacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen emekli müşterilerin tek yapması gereken kimlikleri ile birlikte Türk Telekom bayilerine gidip başvuru yapmaktır. Faturalandırmaların yüksek olduğu bu dönemde Ziraat Bankası ve Türk Telekom işbirliği ile yürürlüğe giren fikir oldukça beğeni toplamakta ve birçok emeklinin beğenisini toplamaktadır.

Sağlanan imkanlar doğrultusunda 25 TL'ye bir içinde bulunan paketler oldukça düşük faturalandırıldığı gözden kaçmamaktadır. Kampanyadan yarar almak isteyen kişilerin 12 ay kalm sözü vermeleri gerekir. Maaş ödeme uygulaması 1 ağustos 2002 yılında başlamış olup ödeme yapılacak kişilerin şubat, mayıs, ağustos ve Kasım aylarında aylık alan birinci kısımdaki AO, MO, TO, VO, VH, VK, KT rumuzlu dosyalara aylık aldıkları ilk günden ödeme yapmaları gerekir. Mart, haziran, Eylül ve Aralık aralarında aylık alan ikinci grupta bulunan kişiler ise AO, MO, TO, VO, VH, VK, KT rumuzlu dosyaların aylık alacakları dönemlerin ilk gününde ödeme yapmaları gerekir.

Bu ödemeyi yapan kişiler sonrasında belli noktalarda avantajlar sağlanır. Bu avantajlar daha hızlı kredi alımı yada kredi kartı fırsatı olabilir. Bununla birlikte ocak, Nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık alan üçüncü grup AO, MO, TO, VO, VH, VK, KT rumuzlu vatandaşların aylık aldıkları ilk günden ödeme yapmaları gerekir. Ödeme yapmayan kişilerin belirli miktarlarda ceza kesimi yapılacağına dair bilgiler bulunur.

Kampanyadan Yarar Almak İçin Neler Gerekir?

Kişi bu kampanyadan yarar alması için belli koşullara karşılayarak başvuru yapması gerekir. Kişinin eğer kredi notu düşük ve düşüğe yakın ise bu kampanyadan yarar alamaz. Bununla birlikte kişinin herhangi bir kredi yada kredi kartından dolayı haciz yemiş ise bu durumda kampanyadan yarar alamaz.

Kişi 90 gün ödeme yapmadığı kredi veya kredi kartı için haciz işlemleri başlatılır. Haciz işleminin başlaması ile kişinin ödeme yapmadığı her 1 ay içim belli miktarlarda ceza eklenir. Kişi her ödeme yapmadığı zaman için kredi notu düşer ve kişinin alacağı bir sonraki kredi de kredi alma imkanı bir hayli düşer. Bu noktada kişi ödeme planına dikkat etmelidir.