Ziraat Bankası duyurdu! Banka hesabı olanlar 4 gün içinde işlem yapması gerekiyor

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, 4 gün içerisinde yapmış oldukları tüm işlemlerde, başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak şartları uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılacak kampanyada 30000 TL ihtiyaç kredisi düşük faiz oranları ile birlikte verilecek.

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, 30000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir, onaylanan kredileri, aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilir. Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte nakit kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden, nakit kredi kullanacak olan kişilere 30000 TL ve üzerinde de ihtiyaç kredileri görülmektedir. Ziraat Bankası, emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarınıza uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak için bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilir veya şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak, 30000 TL ile başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra şartları uygun olan tüm vatandaşlara verilecek olan kredi kartı hesapları ile birlikte, bankamatik kartı hesaplarına istediğiniz zaman kullanabileceğiniz 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır.