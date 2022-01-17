Ziraat Bankası Devlet Desteği ile En Düşük Limit Olarak 100.000 TL Ödeyecek! Emekliler, Çalışanlar, Memurlar Alacak!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haberleri bir bir sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişiler için 100.000 TL'ye kadar ödemeleri yapabilecek.

Ziraat Bankası, ülkemizin önemli kamu bankaları arasında yer aldığı için vatandaşlara sunduğu kampanyalarda devlet destekli olarak hizmet vermektedir. Son günlerde açıklanan ihtiyaç kredilerinde de yeni bir kampanyaya başlangıç yapıldı. Acil olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere yönelik olarak daha önce düşük limitler kapsamında kredi onayı vermiş olan Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışanlara ve emekli olan kişilere de yüksek limitli kredileri gelir belgesiz olacak şekilde verilebileceğini açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile yapılan kredi duyuruları ile kampanya resmi olarak başlatılmıştır.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan kişiler, 36 aylık vade ve de 3 aylık ertelemeli olarak başvurabilecekleri bu kredi kampanyasına katılım gösterebilir. Bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin, bankanın kredi politikalarına ve prensiplerine uygun olup olmadığı ise banka tarafından denetlenecektir. Banka kredi notunun 1100 puan ve üzerinde bir puana sahip olan vatandaşlar, bankanın sunduğu avantajlı ihtiyaç kredisine başvurabilir ve de kullanabilir. Bankanın kredi notu düşük olan kişiler için ise emekli bir vatandaşın kefil olması veya memur bir kişinin kefil olması ile birlikte yüksek limitli olan ihtiyaç kredileri kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ile 18 yaşından büyük olan her vatandaş, bu kampanyaya katılım gösterebilir, kredi için başvurularını yapabilir.

Ziraat Bankası Kredi Başvuruları

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu yapacak olan kişiler, diledikleri takdirde en yakın banka şubesine başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında kimlikleri ve gelir belgelerini bankadaki müşteri temsilcisine ilettikten sonra kredi başvurularını yapabilir ve devlet destekli kampanyaya katılabilirler. Ziraat Bankası, vatandaşlar için özel olarak sunulan bu ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde banka aracılığı ile kullanmak istedikleri takdirde banka şubelerine gitmenize gerek olmadan bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Banka şubelerinden ya da internet bankacılığından yapılan başvuru sonucunda ise SMS ile cevap tarafınıza bildirilebilecektir.