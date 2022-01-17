Son dakika, ATM üzerinden başvuru yaparak 10.000 TL Ödeme Alın, Hesaplara Yatıyor

10.000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorsa ATM üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak banka üzerinden kredi kullanabiliyor. 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabilecek ve onaylanan tutar kadar kredi 36 ay vadeli olarak Kendi hesabına yatacak.

Qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 20 yaşından büyük olması ve banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda hem düşük faiz oranları ile hem de masrafsız Kredi kullanabileceği açıklandı.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel olarak yapacakları bu Kredi başvurusunda ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek veya bankanın sms kredi servisini kullanarak 5 dakika içerisinde Kredi sonucunuzu görebilirsiniz.

Qnb Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu

Qnb Finansbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde Kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz 5030 numarasına t.c. kimlik numaranızı atmanız yeterli olacaktır. Kendi kayıtlı olan cep telefonu numaranızı üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte banka sizleri Kredi sonucunu hemen gönderir ve kredi onayı almanız durumunda mesajda Kredi limiti belirtilir.

Belirtilen bu limiti 30 gün içerisinde en yakın qnb Finansbank şubeleri üzerinden kullanabilir veya banka hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve krediyi kullanabilirsiniz.