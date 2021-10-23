Ziraat Bankası Bu Yeni Kampanyasında 10.000 TL ve 20.000 TL Kredi İçin 0.55 Faizle Kredi Verecek. Ziraat Bankası yeni yaptığı bu kredi kampanyasında emekli, devlet memuru ve sigortalı olarak çalışan kişilere, 36 ay vadeli ve 0.55 faizle kredi vereceğini duyurdu. Bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, bankalardan daha önceden kredi almış ve bu bankadan maaş almış müşterisi olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme hızlı olacak ve bu değerlendirme sonucunda hemen onay alacaksınız. Banka özel müşterilerine 0.55 faizle kredi vereceğini bu şekilde açıklıyor.

Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler, sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 12 aydır sigortanızın olması, kredi sicili temiz olan kişiler, emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları şartı ile kredi imkanı verilecek. Kredi notu sicili uygun olan kişiler, onay alabilirler.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 0.55 faizli kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişiler en kolay yöntemlerden birisi olan internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, www.ziraatbank.com.tr adresine girerek, buradan kredi başvuru formunu dolrurup, kredi onayı alabileceklerdir. Ziraat Bankası başvuru formunu eksiksiz dolduran müşterilere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek ve bu onay sonrasında da kredinizi banka şubesinden kullanabileceksiniz. Banka ayrıca mobil uygulama kullanan kişilere de kredi veriyor.

Ziraat Bankası Mobil Uygulaması

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru sonrasında kredilerini hemen hesaplarına atabiliyorlar. Kredi notu uygun olan kişiler, kredi sicili de temiz ise mobil uygulama üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredilerini de hesaplarına yatırarak bankaya gitmeden kredi kullanabilirler.

Emekli Olanlara Düşük Faizli Kredi Kampanyası

Emekli olan müşterilere de banka düşük faizli kredi vereceğini duyurdu. Uygun faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, banka hızlı bir şekilde emekli müşterilerine de kredi imkanı sunacak. Emekli maaşınız bu bankada ise bankanın tüm kredi kampanyalarına şartsız bir şekilde katılabilirsiniz.