Düşük Faizli Krediler 0.49, 0.59, 0.79 ve 0.99 Oranlarıyla Başladı, Son Dakika Kredi Başvuruları Duyurusu!

Bankalardan son dakika uygulaması başlatıldı: Düşük faizli krediler yeni oranları ile duyuruldu. Bu kampanya bağlamında %0.49, %0.59, %0.79 ve %0.99 oranlarıyla sektördeki en düşük faizli krediler kullanıcıları bekliyor.

Bankalardan Yeni Düşük Faizli Kredi Kampanyaları

Son dakika olarak duyurulan kampanyada %0.49, %0.59, %0.79 ve %0.99 faiz oranlarıyla sektördeki en düşük faiz oranlı krediler ihtiyacı olanlara verilecektir.

Son dakika olarak duyurulan kampanya kapsamında yer alan banka, düşük faizli kredi başvurusu yapan müşterilere kredi başvuru sonuçlarını çok hızlı bir şekilde haber verecek. İhtiyaç kredisine başvurmak isteyen müşterilerin kredi notları referans alınarak bir koşul yerine getirilecek ve bu kapsamda kredi notu düşük olan müşteriler bu kredi kampanyasından faydalanamayacak.

Düşük faizli kredi almak isteyen vatandaşlar kredi başvurularını ilgili bankanın farklı şubelerinden ya da bankanın resmi internet sitesinden yapabilecek. Krediden faydalanma şartlarını sağlayan kişilerin başvuruları da hızlı bir şekilde onaylanacak.

%0.49 ve %0.59 Faiz Oranlı Krediler

Bu faiz oranlı krediler, borç kapatma ihtiyaç kredisi olarak da vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. 100 bin TL’lik tutara varan borç kapatma kredisi, bu uygulamayı veren özel bankalardan ve de kamu bankaları üzerinden vatandaşların kullanımına verilecektir. Düşük faizli bu krediler, bankanın belirlediği ve sunduğu şartlara uygun olarak vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verilecek ve böylece kişilerin kredi kartı ve ihtiyaç kredi borçları kapatılacak. Bu borçların kapatılmasıyla müşterilere kısa bir sürede bilgi verilecek ve alınan krediler kullanılabilecek. Banka, borç kapatma kredileri ile yalnızca banka borçlarının kapatılması için kredi uygulamasını onaylayacaktır.

%0.79 Oranlı Kredi

Bu krediler, konut kredisi şeklinde sunulmaktadır. Bu krediyi almak isteyen kişiler, düşük faizli kredileri alabilecekler. Kredi almak isteyen müşteriler, 120 aya varan vadeli konut kredisini aldıklarında bu krediyi 500 bin TL’ye kadar olan sıfır ev alma durumları için kullanabileceklerdir. Vatandaşlar, almak istedikleri evlerin ekspertiz ederinin %80 civarında kredi miktarını kullanabilecektir.

%0.99 Faizli Kredi

Bu faiz oranıyla 50.000 TL’ye varan krediler ihtiyaç kredisi olarak sunulacaktır. Bu kredinin alınabilmesi için yüksek sigorta primi almak ve kredi notlarının yüksek puanda olması gereklidir.