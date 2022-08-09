Ziraat bankası bu ay sonuna kadar ödeme yapacak! Bu şans kaçmaz! Fırsat nakit imkanı duyuruldu...

SON DAKİKA: Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada kredi kullanacak olan kişileri, Ağustos ayı sonuna kadar düşük faizli kredi verilecek. 1.89 faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz kampanya katılmak isteyen kişileri banka hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen bireysel müşteriler için başlatılan kampanyada özellikle emekli olan ve uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler bu nakit kampanyalarına katılabilir ve ihtiyaç kredisi istedikleri zaman kullanabilir. Ay sonuna kadar kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar işlem yapmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek kimliğiniz gelir belgeniz ve ikametgah belgenizi de birlikte kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu şubeler üzerinden yapacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedirler. En yakın banka şubesi üzerinden yapacağınız başvuru haricinde banka internet bankacılığı uygulaması üzerinden de sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar içinde sürekli olarak güncel kampanyalar hazırlayan Ziraat Bankası, yaptığı 1.89 faizli kredilerde sadece 50000 TL'ye kadar nakit kredi verecek ve isteyen vatandaşları da diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için kredi kullandıracaktır. Emekli olan vatandaşlar, bu banka üzerinden kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra 750 TL emekli promosyonu ile birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler.