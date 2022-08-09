TC kimlik numarası son hanesi 0-6-8 olanların hesaplarına 75000 TL ödeme yatıyor!

Kimlik numarası üzerinden 75000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 24 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilmeniz için şartlar söylendi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 75000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 75000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde başvuru yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek ve 24 ay vadeli kredinizi hesabınıza yatırabileceksiniz.

AKBANK

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesabınıza ödeme olarak alabileceksiniz. Kısa mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Kısa mesaj ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizleri hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanacak, onaylanan kredinizin hemen aynı gün içinde hesabınıza yapmanız olanak sağlanacaktır. başvuru yapacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli 75000 TL kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapmadan önce kredi puanınızı sorgulamanız gerekiyor. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bu banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Başvurunuzu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 7 24 yapabiliyorsunuz. Banka hesabınızın olması durumunda başvuru yapacak olan kişiler, mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmektedirler.