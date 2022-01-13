Ziraat Bankası Başvuru Yapan Kişilere 4000 TL ile 25000 TL Arasında Nakit Ödemesi Vereceğini Sabah Açıkladı

Sabah yapılan duyuru ile birlikte Ziraat Bankası 25 bin TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen kişilere en düşük limitli 4000 TL olmak üzere 36 ay vadeli gelir belgesiz nakit vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası kendi politikalarına uygun olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada belirtilen şartlara uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde sonucunu veriyor. Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Acil ihtiyaç kredisi başvurusu için yapabileceğiniz 25000 TL kredi başvurusunda banka sizin gelir durumuna ayrıca kredi notumuz da bakarak işlem yapacaktır. 25 bin TL'ye kadar kredi onay almanız durumunda banka 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar sonucu ve faiz oranlarını vereceğini de SMS ile bildirir.

Ziraat Bankası 4000 TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası birden fazla kampanya çeşitleri ile birlikte vatandaşlara sürekli olarak nakit imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası hesabı olması durumunda Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi notu uygun olması gerekiyor. Banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz 25000 TL kredi lerde gelir belgesi vermeden işlem yapmak istiyorsanız bu bankada hesabınızın olması veya bankadan maaş alan bir müşteri olmanız gerekmektedir.

Emekli olan kişiler nasıl kredi kullanır?

Emekli vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması şartı ile birlikte kredi başvurusu yapabiliyor. Üstelik emekli vatandaşlar Kredi notu düşük olsa bile banka üzerinden istedikleri zaman yüksek limitli ihtiyaç kredisi veya kullanmak istiyorlarsa borç kapatma kredisi kullanabiliyor. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmış ve hala yemekte maaşı Ziraat Bankası üzerinden olan kişilerde 4000 TL ile 25000 TL arasındaki bu kampanyaya katılarak acil ihtiyaçları için nakit kredi kullanabilir.