Filistinli Yaşlı Adam İsrail Ordusu Tarafından Tutuklanırken Öldü

Ailesi ve yerel Filistinli yetkililere göre, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ın eteklerindeki Jiljilya köyünde İsrail ordusu tarafından tutuklanıp saldırıya uğrayan Filistinli yaşlı bir adam öldü.

80 yaşındaki Omar Abdulmajeed Asaad, bölgede bir askeri operasyon sırasında İsrail askerleri tarafından durdurulduğunda Çarşamba günü sabah saat 2.30 sıralarında eve gidiyordu.

Yeğeni Ramallah hastanesinden yerel basına, "askerlerin kendisini kelepçeleyip gözlerini bağladığını ve yerde sürüklediğini" ve "öldüğünü görünce oradan ayrıldıklarını" söyledi.

Ailesi, adamın solunum sıkıntısı yaşadığını ve olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi. Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi Başkanı Ahmed Bitawi, El Cezire'ye Asaad'ın sabah 5:30 civarında ölü geldiğini söyledi.

Bitawi, doktorların şu anda vücudunda kapsamlı taramalar yürüttüğünü ve davasının şu anda adli tıp ve savcılıkta olduğunu söyledi.

Fetih hareketinin Jiljilya'daki sekreteri Yaser Qattoum, El Cezire'ye ordunun bir gecede baskın düzenlediğini söyledi.

Qattoum, "Ordu iki gece üst üste Jiljilya'ya geliyor - özel kuvvetler yaya geliyor" diyen Qattoum, Çarşamba günü "ordunun gençleri tutuklamak ya da bir tür güvenlik operasyonu için pusu kurduğunu" da sözlerine ekledi. ”

İsrail ordusunun Filistinlileri tutuklayıp Esad'a saldırırken iki araçta daha durdurduğunu ve askerlerle sözlü bir tartışmanın başladığını, bu sırada komşuların da uyandığını ve olaya tanık olduğunu söyledi.

"İnsanlar uzaktan izliyordu - evlerin arasındaydı. Onu bırakıp yürüyerek çıktılar.”

Asaad'ın 60 yaşındaki kuzeni Abdulilah Abdulmajeed, Al Jazeera'ya aynı gece bir aile üyesinin evinde toplandıklarını söyledi. O gecenin ilerleyen saatlerinde, olayı gören komşulardan sabah erkenden bir telefon aldı. Abdulmajeed daha sonra, yine ordu tarafından gözaltına alınan gençler tarafından Esad'ın götürüldüğü köydeki bir sağlık kliniğine gitti.

Abdulmajeed, Esad ve gencin bir saatten fazla tutulduklarını, ardından ordunun geri çekildiğini ve gençlerin Esad'ı plastik kelepçelerle ölü ve kötü bir durumda bulduğunu söyledi.

"Onu tıp merkezinde gördüğümde korkunç bir haldeydi. Kıyafetleri kirlenmişti ve çoktan ölmüştü” dedi Abdulmajeed.

Ailesi, köyde bilinen adıyla "Ebu Hani"nin açık kalp ameliyatı geçirdiğini, tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, saldırıya uğradığı anlaşılan 80 yaşındaki gencin bileğinde olduğu bildirilen plastik kelepçe görüldü. Yerel meclis başkanı Fuad Qattoum yerel basına yaptığı açıklamada, "şehidin başına gelenlerin bir saha infazı ve gözden kaçırılmaması gereken büyük bir suç olduğunu" söyledi.

Uluslararası bir soruşturma komitesi ve suçlulardan hesap sorulmasını talep ediyoruz” dedi. Esad için Çarşamba öğleden sonra Jiljilya'da cenaze töreni düzenlenecek.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun gece boyunca düzenlediği askeri baskınlar, Filistinlilerin canlı ateşe, tutuklamalara, saldırılara ve cinayetlere maruz kaldığı neredeyse günlük bir uygulama. 2021'de İsrail ordusu 3.406 arama ve tutuklama operasyonu gerçekleştirdi.