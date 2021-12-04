Ziraat Bankası bankamatik kartına 5000 TL ödeme yapıyor

Bankadan yapılan açıklamada Ziraat Bankası kendi bankası'nda hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan kişilere 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 5000 TL ödeme almak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Ziraat Bankası üzerinden işlem yapabilir.

Devlet bankası olan ve ihtiyaç kredisi verecek olan bankalara hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Ziraat Bankası 5000 TL kredi de en düşük faiz oranları ile işlem yapıyor. Bankadan 5000 TL alacak olan kişilere belirli şartlarda Onay vereceğim duyuran Ziraat Bankası 5 dakika içerisinde sonucunu veren ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 5000 TL kullanmak istiyorsa internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar onay aldığını görebilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirli şartlarda onay alacağınız için banka sizin kimlik numaranızı üzerinden bir sorgulama yapacak ve bu sorgulama sonrasında sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgiler verecektir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda banka üzerinden istedikleri zaman kredi alabileceklerdir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onay alması durumunda banka şubelerine gitmeden hesabı para yatırabilir.