Ziraat Bankası Bankamatik Kartı ve Kredi Kartı Kullananlara 18 Yaş Üzerindeyse 10.000 TL ile 50.000 TL Arasında Ödeme

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Son dakika kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı almak isteyen kişiler, Ziraat Bankası üzerinden, bankamatik kartı veya kredi kartı kullanıyorsa, gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar kredi alabilecek.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden başvuru yapmak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanmaları gerekiyor. Bankalar son zamanlarda özellikle kredi işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapıyor ve vatandaşlara bu sebepten ötürü, masrafsız kredi imkanı sunuyor.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte kendi resmi internet sitesi üzerinden 10000 TL ile 50000 TL arasında kredi onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte kendi bankasında bankamatik kartı kullanan ve kredi kartı kullanan kişilere, şubelere yormadan internet üzerinden kredi onayı sunacak.

Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 10000 TL ile 50000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabilecek. 10000 TL ile 50000 TL arasında Ziraat Bankası üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek ve kredi ödemelerinizde ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebileceksiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını banka üzerinden alması gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerindeki hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına cep telefonunuzdan veya tablet üzerinden giriş yaparak, kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası, SMS ile kredi imkanı sağlamıyor ancak müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Size en yakın banka şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bireysel müşteri temsilcisine giderek buradan gelir belgeleri ve kimlikleri ile birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor. 1.55 faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanıyor.