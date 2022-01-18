Garanti Bankası Açıklaması: Banka Kredi Notu Sıfır Olanlara 20.000 TL Ödeme Verilerek Kampanyaya Sokulacak

Garanti Bankası banka kredi notu sıfır olan vatandaşlar için 20.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 20.000 TL ödeme, hızlı bir şekilde alabilecek. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 20.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılmak için banka şubelerine giderek işlem yapabiliyor.

Kredi notu sıfır olan vatandaşlar bankalara başvuru yaptıkları zaman daha önce hiçbir şekilde kredi ve kredi kartı, kullanmadıkları için bankalar bu kişiler, onay vermiyor.

Garanti Bankası, bu kişilerinde artık banka çalışmalarının olması gerektiğini düşündüğü için 20000 TL kadar yeni bir kredi kampanyası paketi hazırladı. Garanti Bankası kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli ve çalışan olması durumunda ve gün düzenli olarak geliri olması durumunda 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceği haberi geldi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 20.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Emekli olan kişiler ise Emekli Kredisi adı altında alacakları kredilerde 20000 TL ve üzerinde daha yüksek limitlerde kredileri kullanabilmeleri için emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşıması gerekiyor.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılar ve kredi kullanacak olan kişiler bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilir. Dileyen vatandaşlar, daha düşük limitlerde kredi kullanabiliyor.