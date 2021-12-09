Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan kişilere 8000 TL Ödeme yapacak

Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 8000 TL Ödeme yapacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 8000 TL 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde banka üzerinden onay alabilecek.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası kendi bankası'nda hesabı olan kişilere mobil uygulama üzerinden 8 bin TL'ye kadar onay vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 8 bin TL'ye kadar onay almak istiyorsa banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler acil nakit ihtiyacı olması durumunda 7gün 24saat hafta sonu olsa bile Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına girerek buradan 8000 TL için başvuruda bulunabilir.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar bireysel olarak kullanabilecekleri 8 bin TL kredi için ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunulacak. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu Kredi kampanyasına katılarak 8.000tl onay alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ayrıca 8000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara bankanın kendisini vermiş olduğu kredili mevduat hesabı olan artı para imkanı da sunacak. Kredi notuna göre 10.000 TL'ye kadar verilecek olan artı para 12 ay vadeyle geri ödemesi sağlanacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden İstediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilir eğer banka şubesine gidecek zamanınız varsa kimlik ve birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesinden 8000 TL gelir belgesiz kullanabilirsiniz.

Diğer kamu bankalarından 8000 TL ödeme

Diğer kamu bankalarından daha 8000 TL ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyada Banka hesabı olan kişiler mobil uygulamaya giriş yaparak 8000 TL onay olabiliyor. 36 ay vadeye kadar kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları kabul markalarında olma şartı ile kredi notu düşük olsa bile kullanılmaktadır. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir başvuru detayları hakkında ve diğer kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.