Evi Terk Eden Karısını Bıçakladı!

35 yaşındaki Nuran Mutlu isimli kadın, Konya’da evi terk etmiş ve Antalya’nın Manavgat ilçesine gitmişti. Talihsiz kadının eşi 37 yaşındaki Tunahan Mutlu ise şehir değiştiren ve evi terk eden karısını sokak ortasında bıçakladı.

Eşi Tunahan Mutlu tarafından bıçaklanan Nuran Mutlu yaralandı ve dehşet verici olay güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

3 Kasım gününde Konya’ya yaşayan Nuran Mutlu, eşi Tunahan Mutlu’ya haber vermeden evden ayrılmıştı. Yaşanan olay sonrasında eşine ulaşamayan T. Mutlu ise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis uygulaması sırasında İstanbul’da kayıp olarak aranmakta olan Nuran Mutlu polis merkezinde ifade vermiş ve serbest bırakılması ardından evine dönmüştü.

30 Kasım 2021 tarihinde ise tekrardan evi terk eden Nuran Mutlu’nun polis ekipleri tarafından Manavgat’ta olduğu belirlenmişti. 1 Aralık tarihinde ifadesine başvurulan Mutlu, daha sonra polisler tarafından serbest bırakılmıştı.

Tunahan Mutlu ise eşini bulmak adına Konya’dan Manavgat’a gelmiş ve daha sonra Side Bulvarı’nda dün eşini bir kişiyle yürürken görmüştü. Bıçakla eşine saldıran ve 5 yerinden bıçaklayan 37 yaşındaki Tunahan Mutlu daha sonra kaçmış ve Nuran Mutlu’nun yanındaki bir kişi de kaçarak bölgede bulunan otomobilin arkasına saklanmıştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise Nuran Mutlu’nun eşi tarafından 5 defa bıçaklanmasını ihbar etmiş ve olay yerini sağlık ekipleri ile jandarma sevk edilmişti. Mutlu, 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılmış ve genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğunun belirlenmesi sonrasında Antalya’da sevk edilmişti.

Evi terk eden eşini sokak ortasında bıçaklayan Tunahan Mutlu’nun dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Polis ekipleri ise kısa süre sonra Tunahan Mutlu’yu kullanmış olduğu bıçakla yakaladı ve şahıs gözaltına alındı. Tunahan Mutlu’nun “Eşi kasten yaralamak” suçundan tutuklandığı öğrenildi.