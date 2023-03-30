10 Milyon Emekliye Ramazan Müjdeleri! Devlet Destekli "Ek Ödeme" İçin Şart Belirlendi

10 milyon emekliye Ramazan müjdelileri geldi ve devlet destekli olarak ek ödemeler için şartlar sağlandı. 10 milyon ve üzerinde emekli olan vatandaşlar için Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek olan yeni bir kredi paketi onaylandı. emekli maaşı alan vatandaşlar sadece Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden değil nakit ihtiyacı olmaları durumunda artık bazı özel bankalar üzerinden de devlet destekli ek ödemeli kredi kullanabilecekler. 10.000 TL ve 50.000 TL arasında 36 ay vadeli, 50.000 TL ve 100.000 TL arasında ise 24 ay vadeli bu kredileri kullanarak isterseniz ihtiyaç olarak istersiniz bayram kredisi olarak isterseniz de bankalardaki borçlarınızı kapatmak için borç kapatma Kredisi olarak işlem yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanyalara başvurularını yapacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak hemen kullandırılır ve başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara bu Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile daha önce ihtiyaç kredisi aldıysanız sizler de bu Kredi kampanyalarından hızlı bir şekilde yararlanabileceksiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası Akbank Yapı Kredi Bankası Denizbank ve İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi başvurularını bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir. 5 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi almak için emekli maaşınızın hangi bankada olmasına dikkat ediniz ve bu kredileri sadece emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden sizlere düşük faizli verileceğini unutmayınız.