Ziraat Bankası Asgari Ücret ve Emekli Vatandaşlarımız İçin Müjdeyi Verdi! Ziraat bankası son yapmış olduğu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek, asgari ücretle çalışan ve emekli olan vatandaşlarımıza destek vereceğini duyurdu.

Devlet bankalarımızdan biri olan Ziraat Bankası devamlı olarak yaptığı kampanyalar ile güncel olarak resmi internet sitesinde faiz oranlarını yayınlamakta. Ziraat Bankası bu yapmış olduğu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek ihtiyaç sahibi, asgari ücret ve emekli olan vatandaşlarımıza özellikle yüksek limitle kredi onayları vereceğinin duyurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Eğer asgari ücretle çalışıyorsanız veya emekliyseniz, acil paraya da ihtiyacınız var ise Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan bu desteğe başvuruda bulunabilir kredi onayınızı alarak onaylanan tutarda paranızı hesabınıza yatırıp acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası özellikle düşük faizle krediler veren bankaların başında gelmektedir. Kredi alan vatandaşlarımız da özellikle Ziraat Bankası üzerinden kredi ihtiyacını gidermek istemektedir. Ziraat Bankası özellikle asgari ücret ile çalışan veya emekli olan vatandaşlara güncel kampanya yapıp düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

Ziraat bankası bu krediyi tüketici ürün paketi adı altında vermektedir. Minimum 3 ay vadeye kadar kredi verirken 36 ay vade ile işlem yapabilir. Bu bankadan maaş alan vatandaşlarımıza 1,51 faiz oranından işlem yapılırken bankadan maaş almayan vatandaşlara ise 1,55 üzerinden faiz uygulanarak 100.000 TL’ye kadar kredi alabilecekler.

Emekli olan vatandaşlarımız yüksek limitli ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyarlarsa kredi notu düşük olsa da veya kredi onayı çıkmasa da maaşlarını Ziraat Bankasından almaları durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Emekli vatandaşlarımız başka bankalardan maaşlarını alıyorlarsa en yakı Ziraat Bankası şubesine giderek maaş taşıması ile kredi başvurusu yapıp nakit ihtiyaç kredi ödemelerini alabilirler.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız ise Ziraat Bankasından kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru formu doldurabilirler dilerlerse Ziraat Bankasının resmi web sitelerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ziraat bankası asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız için kredi notu 1.100 veya üzerinde olması durumunda onay vereceğini açıkladı. Bu kredi notundan düşük olan vatandaşlarımız ise Ziraat Bankasından maaş almaları durumunda işlem yapabileceklerdir. Sigortalı çalışan vatandaşlarımız için en az 6 ay sigorta primlerinin yatmış olması gerekmektedir. Ancak bu koşulda kredi kullanabileceklerdir.