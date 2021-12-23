Son Dakika: Meclisten Geçti, Emekliye 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Verilecek

Emekli olan kişiler için 1100 TL'ye kadar yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olan kişiler devlet destekli olarak 1100 TL ödeme alabilecek. Yalnız bu ödemelerin, yılbaşı için verilip verilmeyeceği hakkında bilgiler henüz netleşmedi. Emekli olan vatandaşlar için yapılan görüşmelerde, emekli kişilere Ramazan bayramlarında ve Kurban bayramlarında verilen bi yüzdeyle ikramiyelerin yılbaşı içinde verilip verilmeyeceği hakkında bilgiler verildi.

Emekli vatandaşlar zor zamanlarında alabilecekleri, bundaki klinikleri için şuan için beklemede. Emekli olan kişiler için yapılacak Ocak zammı ile birlikte yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği araştırılmakta. cumhurbaşkanı receptayyip Erdoğan tarafından da emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalar söylendi. Cumhurbaşkanı, Yılbaşı ikramiyeleri ile ilgili detaylı çalışmaların yapıldığı hakkında bilgiler veriyor.

Yılbaşı ikramiyesi için 1100 TL'ye kadar ödeme alma işlemleri, onaylanırsa herhangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmadan, yılbaşı öncesinde veya ertesi gününde sizlere 1100 TL ödeme emekli maaş hesabınıza yatacaktır. Yılbaşı ikramiyesi alacak olan kişiler, 1100 TL'ye kadar ödemeleri almak istiyorsak, bir yere başvuru yapmasına gerek yok. aralık ayı itibariyle emekli maaş almaya başlayan vatandaşlar da bu destekten faydalanarak hesaplarına 1100 TL ödeme alabilecek.

Meclis onayından de geçecek olan 1100 TL yılbaşı ikramiyesi kararı onaylandıktan ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra kişilerin banka hesaplarına yatacak. Ayrıca Ocak zammı ile ilgili gelişmeler de bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Emekli olan kişiler yılbaşı ikramiyesi alarak rahat bir nefes alabilecek.