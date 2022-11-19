Ziraat Bankası, Akbank ve 2 Katılım Bankası Duyurdu! Başvuru Yapan Bireysel Müşteriler 100.000 TL Ödeme Alıyor

100 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, düşük faizli veya katılım bankaları üzerinden faizsiz olarak kredi alabilecekler. Ziraat Bankası, Akbank, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilecek olan yeni kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde aynı gün içinde onay verilecektir. Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların özellikle faizsiz olarak bankacılık işlemi yapmaları için bu bankaları önerebiliriz.

Emekli olan kişiler ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda başvurularınızı yapmanız halinde sizlere belirtilen politikalar dahilinde düşük faizler ve katılım bankaları üzerinden de düşük kar payı oranlarıyla kredi verilir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak 100000 TL, onay alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda hemen Akbank Direkt uygulaması, şifresi alabilir ve başvurularını, bankadan hemen yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması, şifresi alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Akbank İhtiyaç Kredisi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta sizlere yapılmaktadır.

ZİRAAT VE VAKIF KATILIM BANKASI

Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, faizsiz olarak kredi başvurularını sadece banka şubeleri üzerinden yapabilmektedir.