Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, PTT ve Garanti BBVA 100.000 TL Kredi Ödemesi Yapıyor, Başvuru Yapan Alıyor

Ziraat Bankası Akbank Halkbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi olarak kredi limitleri yükseldi. 100 bin TL'ye kadar yirmidört ay vadeli nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, Akbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişiler için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar tarafından başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. 5 banka üzerinden de başvurularınızı banka şubelerinden yapabildiğiniz gibi bazı bankaların SMS kredi servisini kullanarak işlem yapabiliyorsunuz.

Kamu bankaları ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak demen kullandırılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde, PTT, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda hemen acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile birlikte PTT şubeleri üzerinden yapacağınız başvurularda sonuç hemen verilmektedir.

Akbank ve Garanti Bankası İnternet Bankacılığı ihtiyaç kredisi...

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar için kredi imkanı sağlayan Akbank ve Garanti Bankası da yapmış olduğu bu kampanyada vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme veriyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için başlatılan bu kampanyalarda, Akbank ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi ödemesi, sizlere veriyor. Bankaların hesabı üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte banka internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere uygun faizlerle işlem yaptırmaktadır.